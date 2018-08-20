أسعار العملات اليوم الاثنين 20-8-2018 واستقرار جماعى لبدء أجازة عيد الأضحى

كتبت- هبة حسام

استقرت أسعار العملات بشكل جماعى اليوم الاثنين 20-8-2018، عند ختام أسعار الأمس، حيث لا توجد تعاملات مصرفية اليوم لبدء أجازة عيد الأضحى المبارك والمستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.

وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات اليوم، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.20 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.57 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.56 جنيه للشراء، و 58.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.



الريال-السعودي

تغذية دورية لـ10 آلاف ماكينة صراف آلى بالبنوك بالكاش خلال عيد الأضحى



قالت مصادر مصرفية، لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، حيث ضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه نقدية جديدة فى نحو 10 آلاف ماكينة صراف آلى تنتشر فى كافة ربوع الجمهورية.

وأكد المصدر، أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.