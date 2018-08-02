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9 نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا قبل السفر للحج.. تعرف عليها

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:48 ص
9 نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا قبل السفر للحج.. تعرف عليها حجاج - صورة أرشيفية
كتب: محمد فرج
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أكد أطباء، أن هناك أكثر من 2 مليون حاج من 183 دولة يحجون سنويًا، ويعد أكبر تجمع يحدث كل عام، مما يزيد احتمالية التعرض للأمراض والأوبئة.
 
 
 وقدم الأطباء 9 نصائح هامة للوقاية من فيروس الأنفلونزا قبل السفر لأداء مناسك الحج، وهى:
 
 
1- الحرص على الحصول على تطعيم المكورات السحائية الذى يحمى من مرض الحمى الشوكية وتطعيم الأنفلونزا الموسمية للوقاية من فيروس الأنفلونزا ومضاعفاته قبل السفر إلى الحج.
 
2- البعد عن الأماكن المزدحمة التى تعد مصدرًا محتملاً لانتشار الأمراض التنفسية، ولذلك ينصح بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع وارتداء قناع واقى "ماسك"، وعند مشاركة أكثر من حاج الغرفة نفسها يجب فتح النوافذ من حين لآخر من أجل تجديد الهواء.
 
 3- يجب الحرص على اصطحاب أدوية الأمراض المزمنة وارتداء سوار على المعصم مدون عليها الأمراض التى يعانى منها الحاج.
 
 4- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة والوقاية منها باستخدام مظلات فاتحة اللون والتى تعكس أشعة الشمس ولبس نظارات الشمس لحماية العين من الشمس والأتربة.
 
5 - ينصح بشرب كميات وفيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات.
 
6 - يجب التأكد من سلامة الغذاء حيث يحرص الحاج على التأكد من نظافة الطعام وأدوات المائدة وغسل الأيدى قبل تناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه.
 
7- عند تناول الأطعمة المعلبة يجب التأكد من تاريخ صلاحيتها والتخلص من الأطعمة إذا تغيرت أى من خصائصها فى اللون أو الطعم أو الرائحة.
 
8 - تجنب الجلوس المستمر لفترة تتعدى الساعتين والحرص على المشى وتدليك الرأس والرقبة لتفادى التشنجات العضلية.
 
 9- عند الشعور بأى أعراض يجب التوجه فورًا لأقرب طبيب وعدم أخذ أى دواء بدون استشارة المختص.

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