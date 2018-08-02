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89.5 مليار درهم ضخها المستثمرون الهنود فى عقارات دبى منذ 2013

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:44 م
89.5 مليار درهم ضخها المستثمرون الهنود فى عقارات دبى منذ 2013 دبى
رسالة دبى ميرفت رشاد
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ارتفع إجمالى الرصيد التراكمى لقيمة الاستثمارات التى ضخها المستثمرون الهنود فى قطاع العقارات فى دبى الى 89.5 مليار درهم منذ 2013 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2018 فى خطوة تعكس مدى الاهتمام الذى توليه هذه الجنسية من المستثمرين للاستثمار فى القطاع وذلك الى جانب الجنسيات الأخرى من مختلف دول العالم.

 

ويحظى النشاط الكبير للمستثمرين الأجانب فى القطاع العقارى فى امارة دبى والامارات بشكل عام باهتمام وسائل الاعلام الخارجية التى خصصت مساحات واسعة خلال الشهور الماضية من تغطياتها لرصد وتحليل حركة نشاط المستثمرين الهنود فى القطاع.

 

ووفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الاراضى والاملاك فى دبى، فقد بلغت قيمة استثمارات الهنود فى قطاع العقارات خلال العام 2017 فقط 15,6 مليار درهم، بعد أن وصلت 20 مليار درهم و12 مليار درهم فى العامين 2015 و2016 على التوالى.

 

وكان التقرير الذى اصدرته الدائرة عن النشاط العقارى أظهر أن إجمالى التصرفات العقارية فى دبى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى بلغت 131 مليار درهم، من خلال 33.44 ألف صفقة عقارية فى حين وصلت قيمتها فى النصف الأول من العام ذاته 111 مليار درهم فى مؤشر على استمرار نشاط وجاذبية القطاع.

ووصل عدد المعاملات التى تم إجراؤها 27642 معاملة فى النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18,191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليارًا تقريبًا، فى حين كان هناك 7,668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفى فئة التصرفات الأخرى، استقبل السوق 1,783 تصرفًا بقيمة 13.4 مليار درهم.

 

وتصدر مواطنو الإمارات القائمة خلال النصف الأول من العام 2018 من خلال 2986 استثمارًا وصلت قيمتها إلى 6.8 مليار درهم. وجاء فى المرتبة الثانية الهنود حيث بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم من خلال 3,218 استثماراً، ثم مواطنو المملكة العربية السعودية لاستثمارهم 3.7 مليار درهم تحققت من خلال 1,415 استثماراً وشهد النصف الأول من العام الجارى استقطاب دبى 9935 مستثمرًا جديدا ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11,889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم. بحسب إحصاءات دائرة الأراضى والاملاك فى دبي.


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