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3 سبتمبر.. الحكم على 4 متهمين بإصابة أمين شرطة بالأسلحة النارية

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:24 م
3 سبتمبر.. الحكم على 4 متهمين بإصابة أمين شرطة بالأسلحة النارية محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى، جلسة 3 سبتمبر للحكم على 4 متهمين بإصابة أمين شرطة فى مشاجرة باستخدام الأسلحة النارية، وإتلاف سيارة شرطة.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن أبوالوفا محمد، وعبدالعزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال إبراهيم.

 

وشملت قائمة المتهمين "محمد سعيد على أبوالوفا، وأحمد ووليد زينهم على أبوالوفا، ووائل زينهم، ومحمد زينهم الصغير".

 

وأظهرت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين بالاعتداء بالأسلحة النارية وإصابة المجنى عليهم "مجدى فاروق حسن، وسعيد فارس عبد الستار، وسعيد فاروق حسن، ومجدى فاروق حسن، وعباس محمد عباس، ومحمد سعيد حافظ، وأحمد زكريا محمود، وهيثم هنداوى، ومصطفى ممدوح إسماعيل"، فى أماكن متفرقة من الجسد.

 


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