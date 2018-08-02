259 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 17.9 مليون طن خلال 5 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية، من السبت وحتى أمس الأربعاء، عبور 259 سفينة بحمولة 17.9 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 47 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، كما عبرت أمس الأربعاء 64 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام فقط إلى 259 سفينة بحمولة 17.9 مليون طن.