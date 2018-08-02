11شرطاً لاستكمال الدراسات العليا بمعهد البيئية بجامعة العريش..تعرف عليها

أعلن معهد الدراسات البيئية العليا التابع لجامعة العريش بشمال سيناء، شروط الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد.
والشروط هى :
١ - أصل المؤهل الدراسى وعدد ١ صورة طبق الأصل .
٢ - أصل شهادة الميلاد وعدد ١ صورة طبق الأصل .
٣ - عدد ٢ صورة البطاقة الشخصية والاصل للاطلاع فقط.
٤ - عدد ٦ صور شخصية حديثة.
٥ - أصل شهادة التجنيد و١ صورة طبق الأصل .
٦ - نموذج ٢ جند لمن لم يتحدد موقفه من التجنيد .
٧ - أصل شهادة تقديرات الأربع سنوات لمرحلة البكالوريوس اوالليسانس وصورة طبق الأصل .
٨ - موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين ولغير العاملين افادة من جهة رسمية تفيد بعدم العمل .
٩ - ملف الالتحاق يطلب من إدارة الدراسات العليا بالمعهد.
١٠ - عدد ٢ دوسيه كبسوله.
١١- المصاريف الدراسية .
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة