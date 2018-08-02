11شرطاً لاستكمال الدراسات العليا بمعهد البيئية بجامعة العريش..تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن معهد الدراسات البيئية العليا التابع لجامعة العريش بشمال سيناء، شروط الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد.

والشروط هى :

١ - أصل المؤهل الدراسى وعدد ١ صورة طبق الأصل .

٢ - أصل شهادة الميلاد وعدد ١ صورة طبق الأصل .

٣ - عدد ٢ صورة البطاقة الشخصية والاصل للاطلاع فقط.

٤ - عدد ٦ صور شخصية حديثة.

٥ - أصل شهادة التجنيد و١ صورة طبق الأصل .

٦ - نموذج ٢ جند لمن لم يتحدد موقفه من التجنيد .

٧ - أصل شهادة تقديرات الأربع سنوات لمرحلة البكالوريوس اوالليسانس وصورة طبق الأصل .

٨ - موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين ولغير العاملين افادة من جهة رسمية تفيد بعدم العمل .

٩ - ملف الالتحاق يطلب من إدارة الدراسات العليا بالمعهد.

١٠ - عدد ٢ دوسيه كبسوله.