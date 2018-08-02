10 قواعد حددتها السكة الحديد لتنظيم حجز قطارات العيد.. تعرف عليها

كتب رضا حبيشى

بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، طرح للحجز مقاعد قطارات عيد الأضحى المدرج بجدول التشغيل اليومى العادى، ويقدم "اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز هذه التذاكر والقواعد التى وضعتها الهيئة لتنظيم علميات الحجز.

1ـ حجز تذاكر قطارات العيد من المحطات الرئيسية فقط.

2ـ الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لتسجيل البيانات بسجلات لدى صراف التذاكر.

3ـ حجز 4 تذاكر بحد أقصى لكل راكب.

4ـ شبابيك الحجز تبدأ عملها يوميا من الساعة 7 صباحا حتى منتصف الليل.

5ـ اليوم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم يوم 16 أغسطس الجارى الموافق 5 ذو الحجة.

6ـ غدا الجمعة طرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة.

7ـ السبت بعد غد يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة.

8ـ الأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

9ـ الأثنين المقبل طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة.

10ـ الثلاثاء المقبل يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة.