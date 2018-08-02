وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع برؤساء الأقسام ويشدد على الانضباط فى العمل

أكد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، على أهمية الإخلاص والانضباط فى العمل بما يسهم فى نجاح منظومة العمل الدعوى والإدارى بالمديرية، وهذا يدفعنا لمزيد من الجد والاجتهاد والمراقبة الحقيقية فى أداء الواجب المنوط بنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مع رؤساء الأقسام بالمديرية، وذلك فى إطار التواصل المستمر مع جميع الأئمة والدعاة ومديرى الإدارات والموظفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خلال الاجتماع، أنه يجب على الموظف أن يكون واعيًا ومتفهما لما يقوم به من أعمال، وما يكلف به من مهام، وأن القيادة والإدارة مسئولية وأمانة ، وأن التفانى فى العمل أساسها ؛ مؤكدا أن الإجراءات التى تعوق العمل الإدارى تأتى نتيجة لعدم الفهم الصحيح لمواد القانون.

ووجه العجمى، الشكر والتحية لرؤساء الأقسام بمديرية أوقاف الإسكندرية، على ما يبذلونه من جهد وتفانى فى العمل مشيرا إلى اللقاءات المباشرة معهم للاستماع إليهم وتلقى أى شكاوى من شأنها تعطيل منظومة العمل الإدارى داخل المديرية، كما أن اللقاءات تساهم فى رفع مستوى الأداء الإدارى والمهارى لدى الموظفين.