وزير خارجية تونس: سنعمل على إعادة 40 مهاجرا إلى بلدانهم

(رويترز)

قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم الخميس، إن تونس ستعمل على إعادة 40 مهاجرا تم انقاذهم بعدما علقت سفينتهم لأكثر من أسبوعين فى البحر الى بلدانهم.

ورست سفينة تقل 40 مهاجرا افريقيا فى ميناء جرجيس بجنوب تونس بعد أن علقت نحو أكثر من أسبوعين فى البحر بسبب رفض بلدان اوروبية استقبالها.

ورفضت تونس اول الأمر رسو السفينة فى موانئها فى رد على ما يبدو على رفض الأوروبيين استقبال المهاجرين قبل أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الموافقة على استقبالها لأسباب إنسانية ويضع حدا للأزمة.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسى عقب لقائه بأمين عام الإتحاد من أجل المتوسط استقبلت تونس 40 مهاجرا سريا بعد أن رفضت عدد من الدول الأوروبية استقبالهم نظرا لوضعهم الإنسانى الصعب .. مساعدتهم جاءت انطلاقا من قيمها وحرصها على الجانب الإنسانى بالنسبة لأشقائنا الافارقة.