video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية تونس: سنعمل على إعادة 40 مهاجرا إلى بلدانهم

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:48 م
وزير خارجية تونس: سنعمل على إعادة 40 مهاجرا إلى بلدانهم خميس الجهيناوى
(رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم الخميس، إن تونس ستعمل على إعادة 40 مهاجرا تم انقاذهم بعدما علقت سفينتهم لأكثر من أسبوعين فى البحر الى بلدانهم.

ورست سفينة تقل 40 مهاجرا افريقيا فى ميناء جرجيس بجنوب تونس بعد أن علقت نحو أكثر من أسبوعين فى البحر بسبب رفض بلدان اوروبية استقبالها.

ورفضت تونس اول الأمر رسو السفينة فى موانئها فى رد على ما يبدو على رفض الأوروبيين استقبال المهاجرين قبل أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الموافقة على استقبالها لأسباب إنسانية ويضع حدا للأزمة.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسى عقب لقائه بأمين عام الإتحاد من أجل المتوسط استقبلت تونس 40 مهاجرا سريا بعد أن رفضت عدد من الدول الأوروبية استقبالهم نظرا لوضعهم الإنسانى الصعب .. مساعدتهم جاءت انطلاقا من قيمها وحرصها على الجانب الإنسانى بالنسبة لأشقائنا الافارقة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

40 مهاجراً أفريقياً يدخلون ميناء جرجيس التونسى

صور.. سفينة عالقة تحمل 40 مهاجرا بالبحر المتوسط ترسو فى ميناء جرجيس بتونس

اخبار العرب

المهاجرين

اخبار تونس

تونس




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة