وزير الرى: استثمارات وزارة الرى هذا العام 240 مليار جنيه

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى إطار زيارة وزير الرى لمحافظتى الدقهلية وبورسعيد.

جاء خلال الزيارة افتتاح محافظى الدقهلية وبورسعيد بمرافقه وزير الرى ، الكوبرى الملاحى على مصرف بحر حادوس شمال شرق الدلتا بالكيلو 6.5 بتكلفه 26 مليون جنيه، تم تنفيذه كمشروع استراتيجى هام يربط بين محافظات الشرقية والدقهلية وبور سعيد ودمياط على امتداد الجسر الايمن لترعه السلام ليربط نهر النيل فرع دمياط بشريان التجارة العالمى قناة السويس وطريق المعاهدة، تم تنفيذه من خلال الادارة العامة لترعه السلام بتمويل من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الري.

وأضاف المحافظ، أن الكوبرى أحد أول الكبارى العلوية الخرسانية الملاحية بهذه النوعية وبحجمه الضخم، يبلغ طوله 88 متر وعرضه 14 متر بالأرصفة الخرسانية المسلحة، يتكون من 6 باكيات خرسانيه بطول 12 متر للواحدة منها وباكيه واحده خرسانيه ملاحيه بطول 16 متر تم تأسيسه على 198 خازوق خرسانى بالحفر الدوار قطر 60 سم بطول 25 متر وعدد 8 هامات خرسانيه، تم تخطيطه وتصميمه ليعمل ككوبرى ملاحى علوى ثابت وفقا لاشتراطات النقل النهرى عباره عن فتحه علويه ثابته بدلا من فتحه ملاحيه معدنيه متحركة مما ساهم فى توفير كبير مده التنفيذ وقيمه الاعمال حيث تم تنفيذه خلال 12 شهرا بدلاً من 18 شهر.

وثمن الشعراوي، جهود وزارة الرى لمشروعاتها العملاقة بنطاق الدقهلية فى مقدمتها الأتوبيس النهرى والعديد من مشروعات الكبارى على نهر النيل، فضلا عن تحقيق إنجازات عديدة فى كافه مجالات الرى خدمه لمزارعى الدقهلية باعتبارها من أولى المحافظات الزراعية بين محافظات مصر.

ومن جانبه، أوضح وزير الري، أن حجم استثمارات الوزارة هذا العام فى جميع قطاعاتها على مستوى محافظات مصر تبلغ 240 مليار جنيه، موضحا أن الوزارة حرصت هذا العام على ألا يكون هناك قصور فى توافر مياه الرى للمزارعين بجميع المحافظات، مؤكدا على أن هذا العام كان اقل الاعوام بالنسبة لشكاوى المواطنين من توفير مياه الرى للمزارعين.

وناشد الشعراوي، عبد العاطي، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نقطه المياه باعتبارها ثروة قوميه.

وأشاد محافظ الدقهلية، بجهود محافظه بورسعيد وأجهزتها التنفيذية، موجها الشكر والتقدير لمحافظها للتعامل الفورى والإيجابى مع حادث الطريق وتقديم كافه اوجه الرعاية لمصابى الحادث بمستشفى بورسعيد العام، ومشاركته الفعالة لمحافظه الدقهلية فى افتتاح المشروعات بمدينه المطرية.

ومن ناحية أخرى، وضع الشعراوي، حجر أساس "ميدان الشهداء" بتقاطع شارعى سعد زغلول والميناء القبلى بمدينة المطرية، تخليدا لذكرى وأسماء الشهداء ابناء المطرية ضحايا حادث الطريق ببورسعيد اوائل الاسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن برنامج وزير الرى للدقهلية وبورسعيد تضمن افتتاح وتفقد عدد من مشروعات الرى بأقصى شمال شرق الدلتا.