وزير الداخلية الجزائرى: ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث باستقرار البلاد

الجزائر /أ ش أ/

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين بدوى، أن بلاده ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث باستقرارها.

وقال بدوى - خلال مشاركته اليوم الخميس في اجتماع لمتابعة آخر التطورات للعام الدراسي القادم - "الدولة لن تتسامح مع أي أحد يريد العبث باستقرارها وأمنها وستضرب بيد من حديد.. ولن نجد سوى الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة".

وأضاف بدوي: "على أولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن قبل كل استحقاق سياسى مغردين خارج السرب أن يعوا بأن المواطن الجزائرى لا يختبر في حب وطنه ودعمه الكامل واللا مشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه".