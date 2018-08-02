وزير الإعلام اليمنى: ضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان للحوثيين

إيمان حنا

أعلن وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى عن ضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان، لافتا إلى أنها "كانت فى طريقها للمليشيات الحوثية الإيرانية فى صنعاء"، حسبما أفاد فى حسابه على موقع "تويتر".

وكتب وزير الإعلام اليمنى على "تويتر": "أجهزة الأمن فى مدينة مأرب ضبطت شحنة مخدرات، ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الايرانية فى العاصمة صنعاء".

وقال وزير الإعلام اليمنى إنه "لا يقتصر الدعم الذى تقدمه ايران للمليشيا الحوثية على السلاح النوعى والصواريخ الباليستية فقط، فهى تزود الإنقلابيين بالمواد المخدرة التى يستخدمها الحوثيين بدورهم فى غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم فى جبهات القتال خدمة للمشروع الإيرانى فى المنطقة".