وزيرة الهجرة: أعتمد على شباب الجيل الثانى والثالث فى توصيل صورة مصر للخارج

كتب أيمن رمضان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها تحرص على مشاركة أبناء المصريين بالخارج خلال تواجدهم فى مصر على زيارتهم للأماكن الثقافية والتاريخية، مشيرة إلى أنها تعتمد على شباب الجيل الثانى والثالث فى توصيل صورة مصر للخارج، متابعة: "مؤتمر مصر تستطيع 1 لم يكن يهدف للشو الإعلامى، وكان من أصعب المؤتمرات التى تم تنظيمها وإعلان نتائج تنفيذ توصيات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل قريبًا بالتعاون مع وزارة الرى".

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه جارى الاستعداد والتجهيز لسلسة مؤتمرات مصر تستطيع بعنوان مصر تستطيع بالتعليم، معربة عن سعادتها تجاه ممثلين للمصريين بالخارج بمجلس النواب".

واستكملت وزير الهجرة حديثها قائلة: "أحرص على عرض فيلم حكاية وطن على المصريين بالخارج خلال جولاتى الخارجية"، مضيفة، "أن رئيس الوزراء وافق على تخصيص كومباوند للمصريين فى الخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة".