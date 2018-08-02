هجمات اليكترونية تضرب 400 شركة صناعية لسرقة الأموال.. ومعظمها فى روسيا

كتبت: هبة السيد

كشف باحثون لدى "كاسبرسكى لاب" عن موجة جديدة من التصيد الموجه عبر رسائل بريد إلكترونى ترمى لسرقة أموال الشركات، وضربت موجة الهجمات هذه ما لا يقل عن 400 شركة صناعية أغلبها فى روسيا.

ويقوم المجرمون الإلكترونيون الذين يقفون وراء هذه الهجمات بتمويه الرسائل وإظهارها كرسائل أصلية مرسلة لأغراض تتعلق بالمشتريات والمحاسبة.

ووجد الباحثون أن سلسلة الهجمات هذه كانت بدأت خريف العام الماضى واستهدفت بضع مئات من أجهزة الحاسوب فى شركات ضمن قطاعات صناعية عدة بينها النفط والغاز، والمعادن، والطاقة، والبناء والتشييد، والخدمات اللوجستية.

ولم تستهدف هجمات التصيد الشركات الصناعية عشوائياً ضمن مجموعة شركات أخرى وإنما كانت الهجمات موجهة، وركزت على الشركات المستهدفة بعينها.

وقد أرسل المجرمون رسائل إلكترونية تحوي مرفقات خبيثة فى محاولة لإغراء الضحايا تقديم بياناتهم الخاصة التي من الممكن استخدامها بعد ذلك لجنى المال.

واستهدفت هذه الموجة من الرسائل الإلكترونية قرابة 800 من حواسيب الموظفين بهدف سرقة المال والبيانات الخاصة من الشركات والتى يمكن اللجوء إليها لاحقاً لاستخدامها فى هجمات جديدة.