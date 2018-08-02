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نواب إيرانيون يدعون لاستفتاء شعبى حول التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:05 ص
نواب إيرانيون يدعون لاستفتاء شعبى حول التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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دعا نائبين فى البرلمان الإيرانى إلى اللجوء للصناديق وفقا للدستور ورأى الشارع فى التعلیق على دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بلقاء نظيره الإيرانى حسن روحانى وإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، وإجراء استفتاء بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة.

 

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال النائبين فى البرلمان الإيرانى عن العاصة طهران ميرزائى نيكو وبارسائى، "ينبغى على روحانى أعمال والاستفادة من الصلاحيات التى يمنحها له الدستور، ويجرى استفتاء شعبى" مشيرين إلى المادة 59 من الدستور الإيرانى التى تجيز هذا الأمر لرئيس الجمهورية.

 

وتجيرز المادة 59 من الدستور الإيرانى الاستناد إلى رأى الشعب فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتقول المادة "يجوز فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جدا، ممارسة وظائف السلطة التشريعية بالرجوع إلى آراء الناس مباشرة عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشورى (البرلمان).

 

 

 

 

ويعتقد البعض داخل إيران أن حل المشكلات التى تعانى منها البلاد يكمن فى التفاوض والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والبعض يرى أن الإيرانيون لن يسمحوا للمسئولين بإجراء مفاوضات، بحسب تغريدة للنائب بارسائى على صفحته الشخصية على تويتر، لذا يرى أنه من الأفضل اللجوء لتطبيق المادة 59 من الدستور.

 

وفاجأ الرئيس الأمريكى العالم وأعلن استعداده للقاء الرئيس الإيرانى حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفى أى وقت يريده الإيرانيون.

 

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