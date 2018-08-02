نظر تجديد حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم بتهمة الرشوة

كتب أحمد إسماعيل

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم، لاتهامهما بتقاضى رشوة.

فيما قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، عرض موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم على خبراء الهيئة الوطنية للإعلام للحصول على بصمتهما الصوتية لمضاهاتها مع التسجيلات، لاتهامهما بتقاضى رشوة نظير عمل مقايسات لأحد الأبراج السكنية لتوصيل الكهرباء بها بالمخالفة للقانون.

فيما قررت النيابة العامه فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.