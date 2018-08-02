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نجاة "ممثل المرجعية الدينية" بمحافظة المثنى العراقية من محاولة اغتيال

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:51 م
نجاة "ممثل المرجعية الدينية" بمحافظة المثنى العراقية من محاولة اغتيال العراق - أرشيفية
بغداد /أ ش أ/
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نجا راضى الطائى ممثل المرجعية الدينية فى محافظة المثنى العراقية، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون، فى حين أسفر الهجوم عن إصابة أحد أقربائه بجروح بالغة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن مصدر أمنى - لم تسمه - قوله: "إن مسلحين مجهولين نفذوا هجوما مسلحا استهدف منزل معتمد المرجعية الدينية العليا فى قضاء الخضر بمحافظة المثنى راضى الطائي"، مبينا أن الطائى نجا من إطلاق النار، فيما أصيب ابن أخيه بجروح بالغة.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا فى الحادث، من أجل الوصول للجناة.

 

 


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ممثل المرجعية الدينية

محافظة المثنى

العراق

محاولة اغتيال




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