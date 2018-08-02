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منظمة حقوقية: 3000 طفل يمنى يفرون يوميًا من مدينة "الحديدة" بسبب القتال

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:27 م
منظمة حقوقية: 3000 طفل يمنى يفرون يوميًا من مدينة "الحديدة" بسبب القتال المعارك فى الحديدة
لندن /أ ش أ/
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ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، اليوم الخميس، أن حوالى ثلاثة آلاف طفل يمنى يفرون يوميا من مدينة "الحديدة" الساحلية، بسبب استمرار القتال على طول الساحل الغربى للبلاد.

وقدرت المنظمة -حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- متوسط عدد الأشخاص الذين يغادرون المدينة يوميا بحوالى 6238 شخصا نصفهم من الأطفال.

وحثت المنظمة الأطراف المتحاربة فى اليمن على الانضمام لجهود الأمم المتحدة للسلام، محذرة من اندلاع موجة جديدة من العنف فى المدينة، وهو ما يضع حياة الأطفال اليمنيين فى خطر شديد.

 

 


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