منظمة الصحة تحذر من احتمال عدم توفر لقاح لفيروس الإيبولا بالكونغو

(رويترز)

قال مسؤول كبير فى منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه قد يتعذر وجود لقاح لمواجهة موجة جديدة من تفشى فيروس إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية انتشرت فى عشرات الكيلومترات ويحتمل أنها بدأت فى مايو أيار.

وقال بيتر سلامة مدير برنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة إن المسؤولين بالبلد الأفريقى لم يؤكدوا حتى الآن نوع الفيروس الذى أودى بحياة 20 شخصا وأصاب أربعة آخرين بينهم اثنان من عمال قطاع الصحة.

وأشار إلى أن الحالات الأخيرة تنتمى لواحد من ثلاثة أنواع من الفيروس وهى فيروس إيبولا سودان وإيبولا زائير وبونديبوجيو.

وأوضح لرويترز من مقر المنظمة فى جنيف أنه إذا اتضح أن الفيروس من نوع زائير فإن اللقاح الذى انتجته شركة ميرك فى آخر تفش للمرض قد يكون خيارا لكنه أضاف أن الموقف سيكون أكثر تعقيدا إن تبين أنه نوع آخر وربما لا نجد أى خيارات من اللقاحات.