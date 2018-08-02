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خالد صلاح
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مقتل 7 مسلحين فى غارات أمريكية على مواقع "داعش" و"طالبان" شرق أفغانستان

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:58 ص
مقتل 7 مسلحين فى غارات أمريكية على مواقع "داعش" و"طالبان" شرق أفغانستان الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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 شنت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان عددًا من الغارات الجوية على مواقع تنظيم "داعش" وحركة "طالبان" فى إقليمى كونار وننجارهار شرق أفغانستان.

وذكر فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغاني، فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 مسلحين.

وأوضح البيان أن طائرات أمريكية بدون طيار استهدفت مخابئ "داعش" فى إقليم ننجارهار، حيث أسفر قصف المخابئ عن مقتل 6 مسلحين من التنظيم وتدمير مخابئهم بالكامل.

وأضاف البيان أن طائرات أمريكية بدون طيار استهدفت أيضًا مواقع لطالبان فى إقليم كونار مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء الحركة.

وأكدت القوات الأفغانية أن الغارات الجوية لم تتسبب فى أى خسائر فى أرواح السكان المحليين فى الإقليمين.

يأتى ذلك فى إطار عمليات مكافحة الإرهاب الجارية ضد داعش والجماعات المسلحة الأخرى فى إقليمى كونار وننجارهار والأقاليم المضطربة الأخرى شرق أفغانستان.

 


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