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مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار شمالى الصومال

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:56 ص
مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار شمالى الصومال الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشو (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الصومالية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر وقوع تفجير انتحارى فى بلدة "بووهودل" الواقعة شمالى البلاد.

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية اليوم الخميس، أن الانفجار وقع عندما قام انتحارى بتفجير نفسه بالقرب من إحدى السيارات، ما أسفر عن مقتل من كانا بداخلها وإصابة ثلاثة آخرين كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحادث بينهم أحد أفراد الشرطة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار..إلا أن السلطات الصومالية فتحت تحقيقا للوقوف على أسبابه وملابساته.

 


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الصومال

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تفجير انتحارى

تفجير انتحارى فى الصومال




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