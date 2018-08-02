مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار شمالى الصومال

مقديشو (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الصومالية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر وقوع تفجير انتحارى فى بلدة "بووهودل" الواقعة شمالى البلاد.

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية اليوم الخميس، أن الانفجار وقع عندما قام انتحارى بتفجير نفسه بالقرب من إحدى السيارات، ما أسفر عن مقتل من كانا بداخلها وإصابة ثلاثة آخرين كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحادث بينهم أحد أفراد الشرطة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار..إلا أن السلطات الصومالية فتحت تحقيقا للوقوف على أسبابه وملابساته.