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معهد التخطيط يطلق برنامج الماجستير المهنى فى التخطيط والتنمية المستدامة

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:21 ص
معهد التخطيط يطلق برنامج الماجستير المهنى فى التخطيط والتنمية المستدامة هالة السعيد
كتب مصطفى عبد التواب
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أطلق معهد الخطيط القومى برنامج الماجستير المهنى فى التخطيط والتنمية المستدامة وذلك فى إطار حرص المعهد على مواكبة التطور العلمى والعملى على المستويات العالمية والمحلية فى مجال التنمية المستدامة بالتركيز على مهارات العاملين بالجهات الحكومية المختلفة والجهات الأخرى ذات الصلة

 

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة المعهد القومى للتخطيط قد أكدت على ضرورة الاستفادة بكل مايتاح من برامج فى مجال التعليم والتدريب مشيرة إلى أن معهدى التخطيط القومى والادارة حريصان على توفير كافة الفرص فى مجال بناء القدرات من برامج تدريبية وورش عمل فضلا عن برامج الماجستير المهنى مشيرة إلى أن معهد التخطيط القومى وبصفته الأكاديمية يعمل على عقد العديد من الندوات التثقيفية التى تسهم فى تبادل الخبرات والتجارب فى الموضوعات محل الدراسة على المستوى المحلى والدولى.

 

ومن جانبه،  أكد علاء زهران على حرص المعهد على وضح برامج للماجستير تلبى الاحتياجات الأساسية للوقت الراهن مشير إلى أن برنامج الماجستير الحالى والمختص بالتخطيط والتنمية المستدامة يساعد بشكل كبير فى إكساب المهارات العلمية والعملية فى وضع وإعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى ان البرنامج يستهدف بشكل كبير العاملون فى مجالات التخطيط والتنمية بإدارات التخطيط والمتابعة بجميع الوحدات بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية إلى جانب المحليات والعاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال

 

ويهدف البرنامج إلى الإلمام بمهارات إعداد ومتابعة وتقييم الخطط بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة بحيث يعمل على تمكين الحاصلين عليه من إعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب إعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات فضلاً عن إعداد مؤشرات متابعة الخطط وتقييمها مع إعداد بحث تطبيقى فى مجال التخطيط للتنمية المستدامة

 

وتمتد الدراسة من خلال البرنامج لمدة عامين ويقدمه نخبه من الأساتذة والأكاديميون ذوى الخبرة العلمية والتطبيقية كما تم الاستعانة بعدد من الخبراء التنفيذين من الجهات المختلفة لطرح تجاربهم

 

 


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معهد الخطيط القومى

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