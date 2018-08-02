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مصرع طفل وإصابة 6 آخرين من أسرته في انقلاب سيارة على طريق مطروح

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:54 م
مصرع طفل وإصابة 6 آخرين من أسرته في انقلاب سيارة على طريق مطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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لقي طفل "عامان" مصرعه وأصيب 6 آخرين، من أسرة واحدة، من مدينة طنطا، بإصابات خطرة، إثر حادث انقلاب سيارتهم، مساء اليوم الخميس، أمام قرية حسنبك، غرب مدينة الضبعة، أثناء عودة الأسرة من قضاء إجازة المصيف، بمدينة مرسى مطروح.     

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، عبد الرحمن هاني الأشقر "عامان" جثة هامدة، وتم عمل  cpr ولم تستجب الحالة.

كما استقبل المستشفى المصابين في الحادث، التي نقلتهم سيارات الإسعاف وهم :

1-              هند هلال محمد سليم "32 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم.

2-              يوسف هاني الأشقر " 5سنوات" اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالحوض وكدمة شديدة بالجانب الأيسر من الرأس.

3-             إكرام محمد حسن " 80 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة شديدة بالجانب الأيمن من الرأس.

4-              هاني على الأشقر " 38 سنة" اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

5-             محمد هاني على الأشقر " 8 سنوات" يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

6-             هلال محمد سليم " 62 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم

 

 


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