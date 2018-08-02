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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:54 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر حادث تصادم -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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لقى شخص مصرعه بينما أصيب 5 آخر ين، اليوم الخميس، فى حادثتين متفرفين بطرق القصير وسفاجا، جنوب البحر الأحمر، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع كل حادث.

 

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة العمليات، بحدوث تصادم بين سيارتين بالكيلو 10 طريق القصير- مرسى علم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى القصير المركزى.

 

كما ورد بلاغ لغرفة اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق سفاجا - قنا، واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخر ين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، وتحرر محضر بالحادثتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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