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مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:17 ص
مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر محمد محسوب
كتب أحمد جمعة
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قال مصدر مطلع إن الإنتربول الدولى سيتولى عملية تسليم وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان، محمد محسوب، مؤكدا أن الأخير سيتم عرضه على قاض إيطالى للنظر فى الأحكام الصادرة بحقه من القضاء المصرى.
 
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن القضاء الإيطالى سيبحث الأحكام الصادرة ضد محمد محسوب وطبيعة القضايا المتهم بها، موضحا أن صدور أحكام ضد محمد محسوب فى قضايا جنائية وارتكابه مخالفات قانونية ترجح فرضية تسليم السلطات الإيطالية للهارب محمد محسوب.
 
وقال المصدر إن عملية تسليم محمد محسوب قد تستغرق وقتا كبيرا بسبب الإجراءات التى يتخذها الإنتربول الدولى لدراسة الأحكام الصادرة ضد المطلوب تسليمهم على ذمة أحكام صادرة بحقهم، مؤكدا أن قواعد الإنتربول الدولى تقضى بتسليم المتهمين الهاربين الصادر بحقهم نشرة دولية لتسليمهم إلى دولهم.
 
وألقت السلطات الايطالية القبض على وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان محمد محسوب فى مدينة كاتانيا التى تقع فى جنوب إيطاليا، وذلك على خلفية طلب من السلطات المصرية لتسليم الأخير الصادرة بحقه أحكاما جنائية.

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