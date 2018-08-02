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مصادر يمنية: قوات المقاومة تقترب من حسم معركة الدريهمى

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:41 ص
مصادر يمنية: قوات المقاومة تقترب من حسم معركة الدريهمى جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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كشفت مصادر يمنية أن قوات المقاومة المشتركة نفذت خططا لمباغتة المتمردين الحوثيين فى الدريهمى، مع استمرار المواجهات قرب مركز المديرية التابعة لمحافظة الحديدة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، عن المصادر قولها "إن المواجهات تزامنت مع وصول مزيد من التعزيزات لألوية العمالقة إلى المنطقة، فى ظل مساعى قوات المقاومة إلى تحرير ما تبقى من مركز المدينة من المتمردين بشكل كامل".

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة وصلت إلى أطراف مدينة الدريهمى بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بعد تنفيذ عملية التفاف واسعة ومفاجئة للحوثيين وقت انشغالهم بتحصين دفاعاتهم فى الاتجاه الجنوبى للمديرية، وباغتتهم بتحقيق تقدم فى الاتجاه الشمالى، عبر خطوط الإمداد التى كانت ميليشيات الحوثى الموالية لإيران تستخدمها لإمداد تجمعاتها فى مديرية الدريهمى وما حولها.

وأشارت إلى أن القوات المشتركة سيطرت على بعض المواقع والمزارع فى محيط مركز الدريهمى، ودفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه مركز المديرية لتمشيط المنطقة، استعدادا لتحرير ما تبقى منها والسيطرة عليه، وشرعت فرق هندسية تابعة للمقاومة بنزع الألغام التى زرعتها مليشيات الحوثى، فى المزارع والمتنزه السياحى والطرقات الرئيسة المؤدية إلى مدينة الدريهمى، ما أدى لتراجع مسلحى الحوثى من معظم المواقع التى كانت تتحصن فيها الميليشيات خارج المدينة، وعمدت إلى الاختباء داخل الأحياء السكنية بالدريهمى واتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

يذكر أن قوات المقاومة المشتركة، وفى مقدمتها ألوية العمالقة، كانت قد بدأت - الثلاثاء الماضى - عملية عسكرية باتجاه مركز مديرية الدريهمي، وسيطرت على العديد من المواقع، وأسرت عددا من المتمردين.

 


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