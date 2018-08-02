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مستشار الرئيس الإيرانى يضع شرطا جديدا من أجل مفاوضات مباشرة مع أمريكا

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:31 م
مستشار الرئيس الإيرانى يضع شرطا جديدا من أجل مفاوضات مباشرة مع أمريكا مستشار الرئيس الإيرانى حسام الدين آشنا
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أضاف مستشار الرئيس الإيرانى، شرطا إيرانيا جديدا من أجل قبول بلاده طلب الرئيس الأمريكى التفاوض المباشر مع نظيره الإيرانى، وقال حسام الدين آشنا  "على أمريكا أولا وقف حربها الاقتصادية ضد إيران ثم طلب التفاوض معها".

 

وفى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كتب آشنا "يبدو أن ظريف اعتبر انسحابكم من الاتفاق النووى يتعارض مع دعوتكم للتفاوض بلا شروط مسبقة، بإعلانك إعادة الحظر قد شرعت بحرب اقتصادية ضدنا. أوقفوا هذه الحرب ثم طلبوا التفاوض. "بلا شروط مسبقة" يعنى "من دون فرض العقوبات".

 

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد الاثنين استعداده للقاء نظيره الإيرانى حسن روحانى بدون شروط مسبقة، وتابع: "بالطبع سألتقى مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء"، مضيفا أنه سيصر على عدم طرح أى شروط مسبقة لمثل هذا اللقاء.

 

وكان قد اشترط نائب رئيس الإدارة الرئاسية فى إيران، حميد أبو طالبى، عودة أمريكا للالتزام بالاتفاق النووى مع بلاده، واحترام دولة إيران، قبل بدء أى محادثات بين طهران وواشنطن.

 

وكتب أبو طالبى على حسابه فى تويتر: "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالحوار كطريقة لحل النزاعات فى المجتمعات المتحضرة، أن يفعلوا الأشياء التالية أيضا: احترام دولة إيران العظيمة، والحد من الأعمال العسكرية العدائية، والعودة إلى الاتفاق النووى. وإن العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة SVPA (الصفقة النووية) هى شرط لا غنى عنه للحوار، يجب أن يتم إبرام الاتفاق النووى".

 

وانسحب ترامب فى 8 مايو الماضى من الاتفاق النووى مع إيران. وأمر باستئناف جميع العقوبات ضدها، وكذلك فرض عقوبات ضد الدول الأخرى التى تتعامل مع إيران

 


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