مستشار الرئيس الإيرانى يضع شرطا جديدا من أجل مفاوضات مباشرة مع أمريكا

أضاف مستشار الرئيس الإيرانى، شرطا إيرانيا جديدا من أجل قبول بلاده طلب الرئيس الأمريكى التفاوض المباشر مع نظيره الإيرانى، وقال حسام الدين آشنا "على أمريكا أولا وقف حربها الاقتصادية ضد إيران ثم طلب التفاوض معها".

وفى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كتب آشنا "يبدو أن ظريف اعتبر انسحابكم من الاتفاق النووى يتعارض مع دعوتكم للتفاوض بلا شروط مسبقة، بإعلانك إعادة الحظر قد شرعت بحرب اقتصادية ضدنا. أوقفوا هذه الحرب ثم طلبوا التفاوض. "بلا شروط مسبقة" يعنى "من دون فرض العقوبات".