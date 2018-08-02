مدير مرور الجيزة يتفقد شوارع المهندسين و يشرف على تنظيم حركة السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء علاء متولى مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، محاور و شوارع المهندسين بمنطقة وادى النيل و شارع جامعة الدول العربية و جزيرة العرب و التحرير و الدقى و شارع البطل أحمد عبد العزيز و أشرف على تسيير حركة السيارات و تنظيم حركة المرور.

كما انتشرت الحملات المرورية على مدار اليوم بالكامل أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق.