مدير حميات أسوان:ملتقى الإيدز العلمى يوصى بأهمية الإكتشاف المبكر للمرض

أسوان - صلاح المسن

صرح الدكتور نادر محروس مدير مستشفي الحميات بأسوان لـ " اليوم السابع " أن أهم توصية خرج بها الملتقي العلمي لمرض الإيدز الذي عقد بقسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفي الحميات بأسوان هي أنه يجب علي المجتمع تغيير النظرة الاثمة للمريض ، حيث أنه يوجد الكثير من طرق الانتقال وإمكانية تعرض اى شخصى للمرض .

و قال أن الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه دون انتظار الأعراض مهم جدا لتحجيم للمرض ومنع مضاعفات، وأهمية التثقيف الصحى للعاملين بالمجال الصحى والمجتمع بطرق العدوى ومنعها.

وأضاف الدكتور نادر محروس مدير مستشفي الحميات بأسوان فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " بأن مستشفي الحميات شاركت بالتعاون مع قسم أمراض الجهاز الهضمي لكلية الطب جامعة اسوان ، في الملتقي العلمي لمرض الإيدز الذي عقد بقسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفي الحميات بأسوان مشيرا إلي أن الملتقي العلمي يعكس مدى المشاركة الفعالة بين جامعة أسوان ودورها التعليمى وبين وزارة الصحة ومستشفى الحميات بأسوان ودورها الوقائي والعلاجى.

ولفت الدكتور نادر محروس إلي أنه تم خلال فعاليات الملتقي العلمي مناقشة مرض فيروس العوز المناعى ومرض الإيدز وسبل التشخيص وأحدث بروتوكولات العلاج وطرق الإصابة والوقاية ومكافحة العدوى والعلامات الإكلينيكية ودور الميكروبات الانتهازية والأورام المصاحبة للمرض والدور الكبير للعلاج المبكر حتى قبل ظهور أعراض وتعامل السيدة الحامل المصابة أو المتزوجة من مصاب والأطفال المولودين وكيفية التعامل الآمن مع المرضى ومعاملتهم جيدا.