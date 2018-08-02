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مدير حماية نهر النيل بالأقصر يقود جولة لمتابعة عدم تراكم الحشائش وورد النيل

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:52 م
مدير حماية نهر النيل بالأقصر يقود جولة لمتابعة عدم تراكم الحشائش وورد النيل جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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قام المهندس محمد سعد الدين مديرعام حماية وتطوير النيل بالأقصر، اليوم الخميس، بالمرور بمجرى نهر النيل، بمرافقة المفتش بنيل الأقصر، ومهندس نيل الأقصر، لمتابعة أعمال صيانة المجرى من حشائش نبات ورد النيل والحشائش الأخرى.

وأوضح مدير عام حماية النيل بالأقصر – في بيان صحفي - أن أعمال التفقد تتم بشكل دورى لمتابعة اعمال نظافة المخلفات والحشائش بمجرى النيل، وذلك لضمان عدم تراكم المخلفات والحشائش حفاظا على نظافة مياه النيل شريان الحياة و المظهر العام للمحافظة.

 


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