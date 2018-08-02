مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة بأنحاء المحافظة

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، أن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 44 حكما وقرارا قضائيا خاص بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ففى مركز شرطة المراغة تم تنفيذ 5 أحاكم وقرارات قضائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3346 إدارى المركز لسنة 2018 وبمركز شرطة البلينا تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4524 إدارى المركز لسنة 2018 وبقسم شرطة أول سوهاج وتم تأمين تنفيذ إزالة 7 حالات مبانى بدون ترخيص وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2442 إدارى القسم لسنة 2018.

وأضاف مدير الأمن قسم شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ 10 حالات إزالة مبانى بدون ترخيص وبمركز شرطة أخميم وتم تأمين تنفيذ 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومركز شرطة سوهاج وتم تأمين تنفيذ 8 حالات تعد على أملاك الدولة وبقسم شرطة طهطا تم تنفيذ قرار إزالة بالوحدة محلية.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن عمليات التأمين تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذا لخطة المديرية فى هذا الشأن ولازالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية تنسيقا والمحافظة.