محكمة فرنسية تقضى بتسليم جثة مغربى لزوجته الفرنسية لحرقها

كتب: أحمد علوى

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة بوردو الفرنسية، بتسليم جثة مهاجر مغربى إلى زوجته الفرنسية، التى قررت حرقها وفقا لمعتقداتها الدينية.

وقال موقع "أتش 24 اينفو" التابع لصحيفة لو فيجارو، إن شخص من أسرة المهاجر المغربى الراحل حضر جلسة المحاكمة، وأكد أن القضاة استندوا على شهادات لزوجته الفرنسية، تدعى فيها أن المتوفى أوصى بحرق جثته بعد وفاته.

وتقدمت المحامية الفرنسية التى تترافع باسم الأسرة المغربية بالطعن فى الحكم الابتدائى، ليتم فورا تحديد جلسة لتنظر محكمة استئنافية فى الدعوى الاستعجالية.

وتم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربى فى مستودع للأموات بأحد مستشفيات المدينة الفرنسية، وتصر الأسرة على حقها فى تسلمها، ودفن ابنها على الطريقة الإسلامية فى أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين.