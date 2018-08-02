محافظ قنا يحيل عددا من مفتشى التموين ومسئولى المخابز للتحقيق

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، المخبز الآلى المحسن ومخبز مدينة العمال ومجمع مخابز الصالحية ومخبز المحافظة الآلى بمنطقة المساكن بالإضافة إلى عدد 2 من المخابز الأهلية وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات المقررة . وقد قرر الهجان تحويل مفتش التموين المكلف بالإشراف على مخبز أحد المواطنين بمدينة العمال ومسئولى المخبز للتحقيق لمخالفتهم لنظام توزيع الخبز على المواطنين وتحويل مفتش التموين المكلف بالإشراف على مخبز الخرانقى بشارع 16 ومدير مخبز المحافظة الآلى بمنطقة المساكن للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة بكلا المخبزين كما اثنى الهجان على انتظام سير العمل بمجمع مخابز الصالحية وجودة الخبز به مشيرا إلى أن المجمع ينتج يوميا 23 الف رغيف .

وخلال الجولة ضبط المحافظ سائق مركبة تابعة لإحدى المؤسسات الحكومية بالمحافظة واستخدامها فى اغراض شخصية مخالفا خط السير المقرر وخاطب مسئولى المؤسسة التابع لها السائق بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده لمنع تكرار مثل هذه المخالفات حفاظا على المال العام .

مؤكدًا أنه لا تهاون مع المقصرين سواء فى حق الدولة أو المواطن لافتًا إلى استمرار الجولات المفاجئة لمختلف المؤسسات الحكومية لضبط أداء العاملين بها وحثهم على التفانى فى العمل من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أعمال رفع مطابق الصرف الصحى بعدد 5 شوارع بمدينة قنا بعد الإنتهاء من توصيل المرافق واعمال الرصف بها بتكلفة مالية تصل إلى 150 الف جنيه تقريبا رافقه خلال الجولة رئيس مجلس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

أوضح الهجان أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بدأت فى أعمال رفع المطابق بشارع قناة السويس فيما ستبدأ العمل بشارع دار المسنين ومصنع المكرونة وشارع الحصواية وطريق المساكن حتى معهد الخدمة الإجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة ووجه الهجان بضرورة مراعاة المواصفات الفنية فى عمليات رفع المطابق وان تكون مساوية تماما لمستوى الشارع حتى لا تعيق حركة مرور السيارات وللحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع .

وافاد الهجان أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لإعادة رصف وتجميل الشوارع الداخلية بمدينة قنا بعد الإنتهاء من توصيل المرافق بها .