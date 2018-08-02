محافظ سوهاج: رفع 21 عينة حقلى ومعملى من مياه الشرب بجزيرة الخزندارية

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، إنه تم رفع 21 عينة حقلى ومعملى من مياه الشرب من أماكن متفرقة بجزيرة الخزندارية بمركز طهطا لتحليلها بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعامل وزارة الصحة للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام ، مشيرا إلى أن جميع العينات جاءت مطابقة للمواصفات ، وجارى استمرار المتابعة واخذ العينات لضمان جودة المياه على مدار اليوم .

جاء ذلك فى استجابة من المحافظ لشكوى بعض اهالى جزيرة الخزندارية من تلوث مياه الشرب ، والتى تم نشرها عبر أحد المواقع الإخبارية.

يذكر أن المحافظ قرر تشكيل لجنة ضمت فى عضويتها إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، ومديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، لفحص الشكوى والنزول إلى الجزيرة لأخذ عينات من المياه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها .

وعلى الفور توجهت اللجنة للمعاينة على أرض الواقع وتم سحب 16 عينة حقلى وعدد 5 عينات معملى من أماكن متفرقة بالجزيرة وتحليلها بمعامل شركة مياه الشرب ، وتبين من الفحص والتحليل أن مياه الشرب بالجزيرة مياه مرشحة من مياه النيل ومطابقة للمواصفات الحقلية والكيميائية والبكتروليوجية .

وأضاف اللواء محمد بدرى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم أخذ 6 عينات من مواقع مختلفة لفحص مياه الشرب بقرية الخزندارية خلال شهر يونيو ، وان جميع العينات التى تم اخذها خلال الشهور الماضية جاءت مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن قرية الخزندارية يتم تغذيتها بمياه الشرب من خلال محطة موجودة بالقرية وهى عبارة عن وحدتين نقالى ومصدر المياه نهر النيل وكمية المياه المنتجة 200 متر مكعب فى الساعة وتغذى قرية الخزندارية شرق وقرية الهريف ونجوعها ، ويتم اجراء الصيانة الدورية للمحطة ويتم غسيل وتطهير مراحل المعالجة المختلفة ، ويتم رفع عينات دورية للتحليل بمعامل شركة مياه الشرب والمعامل التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه تم فحص شكوى المواطنين بالجزيرة من سوء حالة مياه الشرب على مدار 4 شهور متتالية بدء من شهر ابريل وحتى يوليو 2018 ، وتم على الفور بتكليف من المحافظ تشكيل لجنة ضمت فى عضويتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والمتابعة الميدانية بالديوان ومديرية الصحة ، وقامت اللجنة بفحص واخذ عينات من المياه ، حيث تم رفع 20 عينة من مياه الشرب بقرية الخزندارية خلال شهر ابريل وتم تحليلها بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكانت جميع العينات مطابقة للمواصفات ، وتم اخذ عينة من محطة مياه الشرب خلال شهر مايو وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات.