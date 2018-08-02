محافظ سوهاج: توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بدار السلام بأسعار مخفضة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول 2000 كرتونة سلع ومواد تموينية لمركز ومدينة دار السلام ضمن الدفعة الثالثة من 40 الف كرتونة سلع ومواد غذائية وتموينية دعما من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية، قبل عيد الاضحى المبارك، لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، حيث تباع الكرتونة الواحدة بسعر 40 جنيها فقط، بدلا من 80 جنيها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة الغلاءلتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أوضح لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة، أنه تم استقبال 2000 كرتونة ضمن الدفعة الثالثة مقدمة من القوات المسلحة لتوزيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى نصف السعر، حيث تم توزيع كراتين تحيا مصر بميدان البوسته أمام مكتب البريد، بسعر الكرتونه 40 جنيها فقط بنصف الثمن الأصلى، وسط إقبال شديد من الأهالى، وجارى التوزيع على القرى تباعا وخاصة القرى الأكثر احتياجا .

وأعرب المحافظ، عن شكره للقيادة السياسية، والقوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية، على الدعم المستمر، والتلاحم مع الشعب من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، من خلال توفير منافذ بيع تابعة للقوات المسلحة بالقرى البعيدة والأكثر احتياجا والسيارات المتحركة والمتمركزة بشوارع وميادين المحافظة

كما أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 96 محضر مخالفات تموينية وصحية متنوعة بمركز ومدينة المنشاة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية بالتعاون بين الواحدات المحلية، ومديرية التموين، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.

ومن جانبه قال صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملات تموينية مكبرة خلال شهر يوليو الماضى للمرورعلى المحلات التجارية والباعة الجائلين بالاشتراك مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 38 محضر عدم إعطاء بون صرف، و 5 محاضر عدم وجود ميزان معتم، و 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و 2 محضر عدم نظافة ادوات العجين، وفى مجال مراقبة الاغذية والمخالفات الصحية فقد تم تحرير 7 محاضر نظافة صحية، وإعدام 20 كيلو أغذية ولحوم مجمدة، و17 محضر جنحة صحية، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية .