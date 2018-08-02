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محافظ سوهاج: تحليل المياه بقرية بنى حميل لتحسين جودتها

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:01 ص
محافظ سوهاج: تحليل المياه بقرية بنى حميل لتحسين جودتها
سوهاج – عمرو خلف
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كلف الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، بسرعة فحص شكوى بعض أهالى قرية بنى حميل بمركز البلينا، وتضررهم من  تلوث وضعف مياه الشرب، فى استجابة سريعة لشكوى مواطن من أهالى القرية. 
 
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وأضاف المحافظ أنه على الفور توجهت اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة بالديوان العام ومسئولى معامل تحاليل مياه الشرب والصرف الصحى، ومراقب أول صحة البلينا ومدير المتابعة بالمركز، وتمت المعاينة على الطبيعة وتم استطلاع آراء المواطنين ورفع عينات مياه الشرب من بعض منازل المواطنين محل الشكوى من بنى حميل والقرى التابعة ومن مصادر عملية مياه بنى حميل الجديدة والقديمة ورفع عينات من أطراف الشبكات، وإرسالها إلى المعمل المشترك بسوهاج للفحص، وكانت نتائجها مطابقة للمعايير القياسية لمياه الشرب ولا يوجد أى آثار لتلوث بالصرف الصحى، حيث أن مشروع الصرف الصحى بالقرية جارى تنفيذه ولم يتم تشغيله بعد، وتلاحظ للجنة وجود موتور رقم 4 بعملية بنى حميل " الغاطس " لا يعمل وهو فى فترة الضمان وتم مخاطبة فرع مياه البلينا لصيانته.
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وأكد عبد المنعم على مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمتابعة شكوى المواطنين من ضعف المياه وأخذ عينات بصفة دورية لتحسين جودة المياه بالقرية، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للموتور المعطل بعملية مياه بنى حميل " الغاطس " .
 
 
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