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محافظ دمياط: وزارة التموين تطلق موقع "دعم مصر" لتعديل أخطاء البطاقات

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:25 م
محافظ دمياط: وزارة التموين تطلق موقع "دعم مصر" لتعديل أخطاء البطاقات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت انطلاق موقع "دعم مصر" يوم الاحد المقبل الموافق الخامس من أغسطس الحالى وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى تعديل الأخطاء الواردة ببيانات بطاقات التموين الخاصة بهم، حيث تبين وروود أخطاء ببيانات 1.5 مليون بطاقة.

 

والجدير بالذكر أنه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا يوم الاثنين الماضى بفتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وذلك اعتبارا من أول أغسطس وحتى الواحد والثلاثين من اكتوبر 2018 على أن ألا يتجاوز عدد المواليد المقرر إضافتهم على النظام 3 مواليد على البطاقة الواحدة، وحدد القرار الوزارى إعمار المواليد المقرر إضافتهم من الاول من يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015 .

 

وقد أشار القرار إلى أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبجد أقصى 2000 جنيه.

 

 


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