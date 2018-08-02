محافظ جنوب سيناء يترأس جلسة لحل مشاكل المستثمرين

جنوب سيناء- فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء جلسة المقعد الدوري النصف الشهري لحل مشكلات مستثمري المحافظة وذلك بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظ، ورئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بشركة الكهرباء، ومدير عام الصحة، والإسكان، ومدير مديرية الضرائب العقارية، ومدير مكتب وزارة السياحة بشرم الشيخ، والشئون القانونية، والشئون المالية، العقود، التراخيص، صندوق الإسكان، والمشرف العام على المشروعات التنموية بالمحافظة، والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات لحل مشكلاتهم عن طريق المقعد

وذلك لبحث ومناقشة وحل مشكلات المستحقات المالية على المستثمرين في قطاعات الكهرباء، الضرائب العقارية، مديونيات الشواطئ، مراجعة وصيانة ونظافة المطابخ بالفنادق والقري السياحية.

من الجدير بالذكر أن مقعد جنوب سيناء حالة فريدة تتم بصفة دورية نصف شهرية لحل مشكلات المستثمرين ، بالإضافة للقاء المواطنين الدوري، واجتماعات المتابعة الدورية، واللقاءات الجماهيرية التي تتم خلال جولات المحافظ الميدانية بجميع المدن لحل المشكلات على أرض الواقع في وجود المختصين، في إطار روح القانون.