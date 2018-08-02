محافظ بورسعيد يطالب المجلس القومى للسكان بتكثيف الجهود فى توعية المجتمع

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر هى فترة بناء الدولة والإنسان معا، كما أعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى هذا الإطار فان كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية تتحمل مسئولية المشاركة فى نهضة مصر التى يقودها باقتدار الرئيس ومن بين هذه المؤسسات الهامة هو المجلس القومى للسكان، والذى يتحمل مسئولية خطيرة تتعلق بكل أبناء مصر فى الحاضر والأجيال القادمة، ويجب ألا يقتصر دور المجلس على قطاع السكان بكل قضاياه بل يجب استغلال ارتباط عمل المجلس بالأسر المصرية فى تكثيف دور التوعية المطلوبة للمواطنين وشرح الإنجازات التى تشهدها مصر حاليًا والرد على الشائعات التى تحاول النيل من هيبة واستقرار الدولة.
وأضاف محافظ بورسعيد، خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى للسكان بمقر المجلس بأن بورسعيد محافظة صغيرة المساحة ونسبة الوعى مرتفعة وكل هذه العوامل تساعد المجلس القومى للسكان وغيرة من موسسات المجتمع المدنى، أن تلعب دورًا مؤثرًا يعتمد على الحقائق فى التوعية المطلوبة والحفاظ على تماسك وقوة المجتمع أمام التحديات التى تواجهه.
وف سياق آخر ، طالب محافظ بورسعيد أعضاء المجلس الأعلي للثقافة بالمحافظة بالتوسع في الأنشطة المجتمعية داخل المحافظة والالتحام بالقواعد الجماهيرية بكافة طبقات المجتمع البورسعيدي لمعايشة القضايا التي يمر بها المجتمع الخاصة بالتنمية والعلاقات بين التنفيذين وأبناء المحافظة.
وقال محافظ بورسعيد، إن هذا المجلس بما يضمه من نخبة تتميز بسعة الآفق والقدرة علي الحوار والإقناع ومن المهم أن يتم استغلال هذه الطاقات في فتح مجال الحوار والمناقشة مع المواطنين حول أهم القضايا التي يعيشها المواطن حاليا وعلي رأسها الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى أول مدينة رقمية في مصر ولنقول وداعًا لنظام العمل اليدوي في جميع الإدارات والمصالح بالإضافة إلى التمسك بالاستمرار في محاربة الدروس الخصوصية والتي أتت بثمار إيجابية للغاية في العام الدراسي الماضي.
وأكد المحافظ أن إيصال الحقائق للمواطنين في هذه القضايا وغيرها يوفر مناخا إيجابيا للعمل والانطلاق في إنجاز هذه المشروعات لصالح النهوض بحياة المواطن والمجتمع البورسعيدي.
جاء ذلك خلال حضور محافظ بورسعيد للفاعلية التي نظمها المجلس الاعلي للثقافة بمكتبة الطفل بحي الزهور والتي قام بتوضيح مزايا نظام التامين الصحي الجديد.
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