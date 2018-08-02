محافظ بورسعيد يطالب المجلس القومى للسكان بتكثيف الجهود فى توعية المجتمع

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر هى فترة بناء الدولة والإنسان معا، كما أعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى هذا الإطار فان كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية تتحمل مسئولية المشاركة فى نهضة مصر التى يقودها باقتدار الرئيس ومن بين هذه المؤسسات الهامة هو المجلس القومى للسكان، والذى يتحمل مسئولية خطيرة تتعلق بكل أبناء مصر فى الحاضر والأجيال القادمة، ويجب ألا يقتصر دور المجلس على قطاع السكان بكل قضاياه بل يجب استغلال ارتباط عمل المجلس بالأسر المصرية فى تكثيف دور التوعية المطلوبة للمواطنين وشرح الإنجازات التى تشهدها مصر حاليًا والرد على الشائعات التى تحاول النيل من هيبة واستقرار الدولة.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى للسكان بمقر المجلس بأن بورسعيد محافظة صغيرة المساحة ونسبة الوعى مرتفعة وكل هذه العوامل تساعد المجلس القومى للسكان وغيرة من موسسات المجتمع المدنى، أن تلعب دورًا مؤثرًا يعتمد على الحقائق فى التوعية المطلوبة والحفاظ على تماسك وقوة المجتمع أمام التحديات التى تواجهه.