محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأمن الجديد بمكتبة بديوان المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء هشام خطاب، مدير الأمن الجديد، وقدم له التهنئة على منصبه الجديد مساعدًا لوزير الداخلية مديراً لأمن بورسعيد، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة، موكدًا علي دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرطة لاستمرار المسيرة الناجحة لرجال الشرطة الأبطال في فرض الاستقرار وبث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأكد المحافظ بأن المواطنين لمسوا بأنفسهم الجهد الكبير والتضحية التي يقدمها رجال الشرطة البواسل من أجل راحة المواطنين وشعورهم بالأمن. وأشاد المحافظ خلال اللقاء باللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن السابق مقدمًا له التهنئة لتولية منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، موكدًا بأن فترة تولية المنصب شهد استقرار أمني وانصباط شعر به الجميع نظرًا للمجهود الوافر الذي بذله.