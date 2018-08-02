video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: محطة صرف الحسينية تشجع الاستزراع النباتى

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:36 م
محافظ بورسعيد: محطة صرف الحسينية تشجع الاستزراع النباتى محافظ بورسعيد ووزير الرى خلال افتتاح محطة صرف جنوب سهل الحسينية الجديدة
بورسعيد – السيد فلاح
إضافة تعليق

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالجهود الكبيرة لوزارة الموارد المائية والرى فى توصيل مياه الرى إلى منطقة سهل الطينة لتغذية بئر العبد وبالوظة فى جنوب بورسعيد، والتى نجح المزارعين فى تحويلها إلى واحدة من أجود أنواع الأراضى لتنتج أفضل المحاصيل الزراعية.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن المحطة الجديدة سوف تقوم بخدمة أكثر من 87 فدان، وتنهى مشكلة الصرف تمامًا بالمنطقة لاسيما بأنها أقيمت على أحدث النظم، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين فى التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، مشددًا على أن الأراضي الزراعية تعمر المناطق المحيطة بها وتجعل منها منطقة مأهولة بالسكان على عكس الاستزراع السمكى الذى يدمر الأرض والثروة السمكية، ويستنزف الثروة المائية.

وافتتح صباح اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، محطة صرف جنوب سهل الحسينية الجديدة بمنطقة جنوب بورسعيد.

وتقوم المحطة على تحسين حالة الصرف لزمام 85 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنية وتضم  5 وحدات رتصرف 6م3/ث ، بطلمبات رأسية، بالإضافة إلى خطين تغذية للكهرباء لضمان عمل المحطة باستمرارية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، على أن المحطة الجديدة تعد صرح كبير يضاف إلى المشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة فى مختلف أنحاء مصر، وأن أى مشروع جديد يتم افتتاحه ويساهم فى حل مشاكل المواطنين يعتبر عيدًا.

وأشار وزير الرى، إلى أن محطة صرف رى الحسينية الجديدة تهدف إلى تأمين أهلنا وحماية الأراضى من الغرق وتحسين وتنمية الإنتاج لاسيما أن سياستنا تهدف إلى ترشيد المياه وتنمية الموارد المائية وتوفير البيئة المناسبة، لافتًا أن الخطة القومية للرى فى مصر تشمل 900 مليار جنيه، وهى خطة طويلة الأجل.

وأكد وزير الرى على أن تعاون الناس ووعيهم نجح في توفير المياه، نظرًا بالتزام المواطنين بزراعة المساحات المقررة لزراعة الأرز بالإضافة إلي ابتكار الفلاحين لأفكار جديدة لتوفير المياه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. محافظ بورسعيد يفتتح حديقة المسلة بميدان الشهداء

بورسعيد

محافظ بورسعيد

اخبار بورسعيد

محطه صرف صحى

وزير الرى

محطة صرف الحسينية الجديدة




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة