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محافظ الوادى الجديد يناقش معوقات الاستثمار و "تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية"

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:19 ص
محافظ الوادى الجديد يناقش معوقات الاستثمار و "تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية" خلال الاجتماع
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماع مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولى الاستثمار بالمراكز الإدارية، وذلك لمناقشة المشكلات والصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين، فى إطار اللوائح والقانون المنظم لذلك.
 
وخلال الاجتماع تمت مناقشة آليات تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية لبعض الشركات والكيان القانونى لها واستبدال النشاط وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهل قانونية للشركات المتعثرة.
 
وفى سياق متصل أطلق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مبادرة لتحويل آبار الرى بالمحافظة للعمل بنظام الطاقة الشمسية بدلًا من السولار والديزل وذلك من خلال روابط الآبار على أن يتحمل المزارعين 50% من التكلفة وتتحمل المحافظة نفقات التحول لصغار الملاك. 
 
كما أشار المحافظ الى اختيار إحدى المناطق للبدء فى تنفيذ المبادرة كنموذج يحتذى به لترشيد الاستهلاك وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين، جاء ذلك خلال اجتماع سيادته بمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى الذى تم انعقاده مساء اليوم بديوان عام المحافظة. 
 

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