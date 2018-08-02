محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير ميدان عبدالمنعم رياض والطريق الدائرى

الفيوم - رباب الجالي

قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل التى يجرى تنفيذها بميدان عبدالمنعم رياض ومداخل مدينة الفيوم الرئيسية والطريق الدائري، للاطمئنان على استمرار تنفيذ الأعمال بهدف إظهار المنطقة بالمظهر الجمالى اللائق، بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وخلال الجولة أصدر محافظ الفيوم تكليفات لرئيس المدينة، بضرورة استمرار أعمال النظافة والتجميل وزراعة الأشجار فى محيط ميدان عبدالمنعم رياض بشكل دائم وتمهيد المنطقة بالكامل، مع المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال لإظهار الميدان بالمظهر الحضارى باعتباره المدخل الرئيسى لمدينة الفيوم.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الفيوم، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف طريق نادي قارون الرياضي بطول 1كم، وكذلك إزالة العمارة رقم 11 الآيلة للسقوط بمساكن الإيواء بمنطقة الشيخ حسن مع توفير مساكن إيواء بديلة لسكان العمارة بمنطقة دمو لحين إعادة بناء العمارة وتطوير المنطقة بالكامل.