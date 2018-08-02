محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث لنقابة العلاج الطبيعى

ثم كلمة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية اشار خلالها الى مجهودات محافظ الغربية الكبيرة فى النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة ومتباعتة لكافة المشروعات الصحية الجارى العمل بها لللتأكد من الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة .

كما قدم اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية فى كلمتة الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه المؤتمرات التى تخلق التواصل العلمى بين الاطباء والوصول الى كل ما هو جديد فى مجال الطب. كما اكد محافظ الغربية على انه هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والصحة ووضعهم على رأس اولويات الجميع .