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محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث لنقابة العلاج الطبيعى

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:23 م
محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث لنقابة العلاج الطبيعى محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث
الغربية - محمد طارق
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شارك اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية المؤتمر العلمى السنوى الثالث لنقابة العلاج الطبيعى بالغربية المقام بنادى طنطا الرياضى فى الفتره 2-3/8/ 2018 تحت عنوان  تحدى الاعاقة "العلاج الطبيعى يساوى الامل"ويشمل المؤتمر 13 جلسه علمية وورشه عمل بمشاركة 6 شركات ادوية واجهزة طبية . بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى تم تلاوة عدد من الايات القرانية ثم كلمة الدكتورة رشا المسلاوى نقيب العلاج الطبيعى بالغربية قدمت خلالها الشكر لمحافظ الغربية لافتتاحة المؤتمر الذى يهدف الى تحدى الاعاقة والوصول الى كل ما هو جديد فى مجال طب العلاج الطبيعى مما يعود  بالنفع على المواطنين .

ثم كلمة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية اشار خلالها الى مجهودات محافظ الغربية الكبيرة فى النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة ومتباعتة لكافة المشروعات الصحية الجارى العمل بها لللتأكد من الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة .

كما قدم اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية فى كلمتة الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه المؤتمرات التى تخلق التواصل العلمى بين الاطباء والوصول الى كل ما هو جديد  فى مجال الطب. كما اكد محافظ الغربية على انه هناك توجيهات  من القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والصحة ووضعهم على رأس اولويات الجميع .

كما اوضح محافظ الغربية هذا المؤتمر  يتواكب مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2018 للاعاقة وان مهنة العلاج الطبيعى هى من المهن الصعبه  التى تعتمد على الجانب النفسى والجانب الطبى .

وخلال المؤتمر اوضح محافظ الغربية انه جارى العمى بعدد من المنشات الصحية الضخمة على مستوى المحافظة تشمل مستشفى طنطا العام الجديده بتكلفة تتجاوز المليار جنىة ومستشفى السنطة المركزى ومستشفى محلة مرحوم وحميات طنطا ومحلة مرحوم ومستشفى الجراحات بجامعة طنطا .

وفى نهاية الافتتاح قدم الدكتور حافظ شوقى وكيل اول نقابة العلاج الطبيعى درع النقابة  للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية وعدد من المشاركين بالمؤتمر .

حضر المؤتمر الدكتور ياسر الجندى نقيب اطباء مصر والدكتور هانى دنيا نقيب الصيادلة والنائب جلال عوارة عضو مجلس النواب والدكتور محمد الشورى عضو مجلس النواب وعدد كبير من القيادات الطبية على مستوى محافظة الغربية.

محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث (1)
 
محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث (2)
 
محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث (3)
 
محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث (4)
 
محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث (5)
 
محافظ الغربية يشارك فى المؤتمر العلمى السنوى الثالث (6)

 


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