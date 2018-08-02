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محافظ الدقهلية: ندرس تمويل بنك التنمية الصناعية لإقامة وتنفيذ المشروعات التنموية

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:47 م
محافظ الدقهلية: ندرس تمويل بنك التنمية الصناعية لإقامة وتنفيذ المشروعات التنموية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، الخميس، بأنه يجرى حاليا دراسة مدى إمكانية قيام بنك التنمية الصناعية بتقديم التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والصناعية والخدمية بالإضافة إلى أنشطة الأسواق لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة بالدقهلية.

 

جاءت تصريحات أحمد الشعراوى، خلال لقائه مع حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، طارق جلال، بقطاع المشروعات، أيمن محمد، بقطاع التجزئة، أيمن عدلان، رئيس قطاع منطقة الدلتا بالبنك.

 

وأوضح المحافظ، أنه تم خلال اللقاء استعراض ومناقشه العديد من المجالات التى يمكن للبنك المساهمة فى تقديم التمويل اللازم للمشروعات التى تطمح الدقهلية فى تنفيذها وإقامتها بهدف العمل على إتاحة فرص عمل للشباب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديده، مشيراً إلى أنه تم التركيز على دراسة إمكانية تمويل مشروعات تنفيذ الغاز الطبيعى فى المناطق غير المخدومة به عملا على راحة المواطنين.

 

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يجرى أيضاً دراسة دعم تنفيذ وإقامة المناطق الصناعية الجديدة فى العصافرة، ميت غمر، جمصة، المطرية، وتمويل برامج تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات الخدمية والمرافق.

 

وكلف الشعراوى، بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى البنك والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، تقوم بوضع الآليات الخاصة ببنود التعاون من أجل تنفيذ مشروعات تستهدف فى المقام الأول تحقيق مطالب وتطلعات مواطنى المحافظة وتحسين مستوى الخدمات فضلا عن استهداف خلق فرص عمل جديدة للشباب للمساهمة الفعالة فى الحد من البطالة بالمحافظ.

 


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