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محافظة القاهرة: تجهيز 350 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:12 م
محافظة القاهرة: تجهيز 350 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى ساحات العيد
ماجد تمراز
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انتهت محافظة القاهرة من تجهيز 350 ساحة صلاة لأداء عيد الأضحى المبارك، ووجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، محسن مأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة، بتكثيف حملات النظافة بمحيطها.
 
 
وقال المهندس محسن مأمون، رئيس الهيئة، إنه تم شن حملات بمحيط المساجد المنتشرة بكل حى، موضحا أنه تم مراجعة الإنارة بالطرق المؤدية لهذه الساحات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، كما تم رفع درجة الطوارىء، وإيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق، والعمل 3 ورديات خلال أيام العيد، مع تكثيف العمل الليلى.
 
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم مراجعة جميع المحاور الرئيسية ومواقف الأتوبيس وخطوط المترو، وكورنيش النيل،والأماكن الأثرية، حيث أعمال النظافة والإنارة.
 
 
 

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