مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تخصيص 250 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت السفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر تخصيص 250 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

وأوضحت السفارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر القانون النهائى لتفويض الدفاع الوطنى الذى وافق عليه مجلس النواب فى وقت سابق، وينص القانون على تخصيص 250 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية لتقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا ومن بينها 50 مليون للأسلحة الدفاعية.

وتتضمن الوثيقة مشروع القانون المتعلق بالتعاون مع أوكرانيا فى مجال الأمن الإلكتروني، ويؤكد القانون أيضا الالتزام بميثاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية ودعم التعاون الأوكرانى مع حلف شمال الأطلسى "الناتو".

كما صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير للكونجرس بشأن مدى التقدم المحرز فى التعاون فى مجال الأمن الإلكترونى مع أوكرانيا، وسيبدأ تفعيل قانون تفويض الدفاع الوطنى بعد توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عليه.