video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تخصيص 250 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:11 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تخصيص 250 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر تخصيص 250 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

وأوضحت السفارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر القانون النهائى لتفويض الدفاع الوطنى الذى وافق عليه مجلس النواب فى وقت سابق، وينص القانون على تخصيص 250 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية لتقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا ومن بينها 50 مليون للأسلحة الدفاعية.

وتتضمن الوثيقة مشروع القانون المتعلق بالتعاون مع أوكرانيا فى مجال الأمن الإلكتروني، ويؤكد القانون أيضا الالتزام بميثاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية ودعم التعاون الأوكرانى مع حلف شمال الأطلسى "الناتو".

كما صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير للكونجرس بشأن مدى التقدم المحرز فى التعاون فى مجال الأمن الإلكترونى مع أوكرانيا، وسيبدأ تفعيل قانون تفويض الدفاع الوطنى بعد توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عليه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعدة أمريكية إضافية إلى أوكرانيا بـ200 مليون دولار لتعزيز القدرة الدفاعية

سفير: بوتين قدم عرضا "ملموسا" عن أوكرانيا خلال قمته مع ترامب

مجلس الشيوخ الامريكى

اوكرانيا

مساعدات امنيه لاوكرانيا

امريكا




لا تفوتك
أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة