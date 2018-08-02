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مباحث سوهاج تكشف لغز العثور على جثة وسط المقابر بأخميم

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:52 ص
مباحث سوهاج تكشف لغز العثور على جثة وسط المقابر بأخميم جثه -ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز، من كشف غموض عامل جثة هامدة داخل المقابر بها عدة طعنات بالجسم، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب فى بداية العقد الثانى من العمر بسبب خلافات مالية بينهما.
 
كان اللواء هشام الشافعى قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير بالعثور على جثة داخل المقابر بها عدة طعنات وغارقه فى دمائها ولم يتعرف عليها أحد.
 
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد اللواء عبد الحميد حنفى عبد الحميد مدير مباحث المديرية،  وقاده العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث المركز والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث، ليتضح أن الجثة تخص حسام الدين . ف . ى عامل  ويقيم بندر أخميم .
 
وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 3627 جنح المركز لسنة 2018 شروع فى قتل بمنطقة مقابر أخميم وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح نافذ بالكتف الأيمن وأسفل الصدر من الناحية اليسرى، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.
 
وأسفرت جهود البحث أن مرتكب الجريمة هو محمود . ص . ع . ا 20 طالب – ويقيم بندر أخميم بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم والأداة المستخدمة سلاح أبيض " سكين " بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 
تم تحرير المحضر رقم رقم 3627 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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