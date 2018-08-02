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ماشافوهمش وهما بيسرقوا..سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:40 م
ماشافوهمش وهما بيسرقوا..سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة المتهمان بسرقة البطاريات
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على  كلا من " كرم ع م"41 سنة، سائق، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 20341 فئة " ج " البساتين، والسابق اتهامه في 14 قضية أخرهم 12617 لسنة 2015م السيدة " سرقة وسائل نقل "، و" أسامة ح م" 50 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم " سرقة وسائل نقل " أثناء قيامهما بعرض بطارية سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقى على احد اصحاب محال البطاريات.
 
ومن خلال الفحص تبين أنهم يستقلون السيارة رقم هـ ل ر 423، ماركة تويوتا ميكروباص بيضاء اللون "قيادة الأول"، ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهما 5 بطاريات سيارة، وبمناقشتهما عن مصدر البطاريات اعترفا بسرقتها من داخل سيارات بأسلوب "الضغط علي الكابود ".
 
و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على البطاريات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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