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الخميس، 02 أغسطس 2018 05:56 م
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لافروف: روسيا تقترح على الولايات المتحدة معالجة قضايا الأمن السيبرانى بجدية

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:04 م
لافروف: روسيا تقترح على الولايات المتحدة معالجة قضايا الأمن السيبرانى بجدية لافروف
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده اقترحت مرارا على الولايات المتحدة الأمريكية العمل بجدية بشأن قضايا الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن واشنطن حتى الآن لا تتعاون فى هذه المسألة.

وقال لافروف -فى تصريح صحفى على هامش قمة آسيان فى سنغافورة- لقد عرضنا مرارا على زملائنا الأمريكيين معالجة قضايا الأمن السيبرانى بشكل جدى وبدون المبالغة فى التصريحات وأى اتهامات عشوائية، علما أنهم على المستوى الرئاسى وعلى مستوى وزير الخارجية أبدوا اهتماما بترجمة هذا إلى إطار مهنى وآلية عمل.

وأضاف لافروف، حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستى الروسية من الناحية العملية، لم يتحقق التعاون مع واشنطن بشأن الأمن السيبراني.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أكد أن الوضع بين روسيا والولايات المتحدة لا يجب أن يكون غير محدد فى قضايا الأمن السيبراني.

 


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